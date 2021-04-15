Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

Sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi.