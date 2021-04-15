Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den 'a flaş tepki!

'da Başkan , genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelirken, futbolcular hakkında çarpıcı şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Kulüp içinde yaşanan bazı durumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Cengiz, özellikle 'la ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:13
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan ve takımın kötü gidişatı konusunda futbolcuları hedef alan sözler sarf eden Başkanı , genel kurul üyelerine de dert yandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Başkan Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Milliyet'te yer alan habere göre 'in, özellikle hakkında çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

"DONK'UN SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK!"
'ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı , "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen 'da , Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda 'Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım.' açıklaması yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Cimbom'un antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz'in, takımdan sonraki hedefi teknik direktör Fatih Terim oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden , "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Kulübü Başkanı , bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Pandemi nedeniyle genel kurula gidilememesine rağmen, damadı Burak Elmas'ı aday olarak hazırlayan eski başkan Faruk Süren'e de çatan , "Süren'in 12 milyon dolarlık maketini unutmadım" dedi. Ali Sami Yen Stadı'nın ilk projesi için ödenen bu paranın kayıtlarının da kayıp olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Görevde bulunduğu süre içerisinde yıldızı hiç barışmadığı Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığa aday olduğunu dile getiren Başkanı , "Maça Divan kontenjanından geliyordu. Ayrıldı, artık bedavaya nasıl gelecek?" ifadesini kullandı.

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