Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ryan Donk'a flaş tepki!

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan ve takımın kötü gidişatı konusunda futbolcuları hedef alan sözler sarf eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurul üyelerine de dert yandı.
Genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Başkan Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirdi.
Milliyet'te yer alan habere göre Mustafa Cengiz'in, özellikle Ryan Donk hakkında çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi.