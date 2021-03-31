Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe'den flaş Esiti ve Ndiaye kararı!

Son dakika spor haberi: 'den flaş ve Ndiaye kararı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden , takımda kiralık olarak forma giyen ve golcü 'nin bonservisini almaya karar verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:47
Son dakika spor haberi: Göztepe'den flaş Esiti ve Ndiaye kararı!

'de bu hafta deplasmanda 'la karşılaşacak 'de yeni sezon çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılıların takımda kiralık olarak forma giyen orta saha ve golcü 'yi bırakmayacağı bildirildi. İki futbolcunun da satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen yönetimin ve Ndiaye'nin kulüpleriyle temasa geçtiği ifade edildi. Sezon başında 'ın ekibinden transfer edilen Ndiaye, Göz-Göz'de başarılı bir sene geçirdi.

Senegalli oyuncu 33 resmi maça çıkıp 11 kez fileleri sarstı. Toplam 2 bin 382 dakika sahada kalan Ndiaye güçlü fiziği ve süratiyle de fark yarattı. Devre arasında temsilcisi 'tan gelen Esiti 10 maça çıktı. Esiti iki kez on birde forma giyerken, genellikle sonradan oyuna dahil oldu. Nijeryalı futbolcu 10 müsabakada 291 dakika sahada kaldı. Göztepe'nin devre arasında 'da kadrosuna kattığı diğer kiralık oyuncusu için ise henüz karar verilmedi.

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