Ndiaye müjdesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Cherif Ndiaye'nin bonservisini almak için atağa kalktı. Senegalli golcünün performansından memnun olan yönetim, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Sezon başında Hırvat ekibi Gorica'dan 200 bin euro'ya kiralanan 25 yaşındaki forvetin 2 milyon euro'luk opsiyonu için pazarlıklar başladı.