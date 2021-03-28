Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Cherif Ndiaye'nin bonservisini almak için atağa kalktı. Senegalli golcünün performansından memnun olan yönetim, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Sezon başında Hırvat ekibi Gorica'dan 200 bin euro'ya kiralanan 25 yaşındaki forvetin 2 milyon euro'luk opsiyonu için pazarlıklar başladı.
Ndiaye müjdesi
Göztepe, Senegalli golcünün tapusunu alıyor.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50