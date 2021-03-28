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Ndiaye müjdesi

, Senegalli golcünün tapusunu alıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Ndiaye müjdesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan , 'nin bonservisini almak için atağa kalktı. Senegalli golcünün performansından memnun olan yönetim, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Sezon başında ekibi 'dan 200 bin euro'ya kiralanan 25 yaşındaki forvetin 2 milyon euro'luk opsiyonu için pazarlıklar başladı.

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