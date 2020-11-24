Haberler Göztepe Son dakika: Göztepe Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı!

Son dakika: Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı!

Son dakika haberine göre ekibi , yıldız futbolcusu 'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 11:16 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 11:19
Son dakika: Göztepe Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı!

tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz , kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon 'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

BİZE ULAŞIN