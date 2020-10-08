Göztepe’de havalar yerinde

Namağlup Göz-Göz’de Napo ve Nwobodo’nun iyileşmesi de ekstra moral oldu.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:22Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Süper Lig'de ilk 4 haftada 6 puanla namağlup kapatan Göztepe'ye sakat futbolcularından müjdeli haberler geldi. Adale sakatlığı nedeniyle görev alamayan İtalyan forvet Napoleoni'nin takımla çalışmalara katıldığı, sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo'nun ise düz koşulara başladığı belirtildi. Napo'nun İzmir'deki F.Bahçe maçına yetişmesi beklenirken, Nijeryalı hücumcu Nwobodo'nun ise bir sonraki hafta tam hazır olacağı bildirildi.