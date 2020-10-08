Haberler Göztepe Göztepe’de havalar yerinde

’de havalar yerinde

Namağlup Göz-Göz’de ve ’nun iyileşmesi de ekstra moral oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Göztepe’de havalar yerinde
'de ilk 4 haftada 6 puanla namağlup kapatan 'ye sakat futbolcularından müjdeli haberler geldi. Adale sakatlığı nedeniyle görev alamayan İtalyan forvet Napoleoni'nin takımla çalışmalara katıldığı, sağ dizinden sakatlanan yeni transfer 'nun ise düz koşulara başladığı belirtildi. 'nun 'deki F.Bahçe maçına yetişmesi beklenirken, Nijeryalı hücumcu Nwobodo'nun ise bir sonraki hafta tam hazır olacağı bildirildi.
BİZE ULAŞIN