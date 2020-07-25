Beto Göztepe ile yollarını ayırdığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılıların 38 yaşındaki Portekizli kalecisi Beto, İzmir ekibinden ayrıldığını açıkladı.
Süper ekibi Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.
38 yaşındaki Portekizli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla İzmir ekibine veda ettiğini duyurdu.
İşte Beto'nun ayrılık sözleri:
"Hayatımın bir dönemi daha sona erdi. 3 yıl neredeyse 100 maça çıktım. Sahada ter, göz yaşı ve kan akıttım. Muhteşem taraftarımızın desteğiyle tüm engelleri aşabildik. Bana destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim, hepiniz kalbimdesiniz. Kulüp çalışanlarına, tüm ekibe, 3 yıl boyunca bana sevgi ve ilgi gösteren herkese teşekkürler.
Takım arkadaşlarıma da teşekkür eder ve başarılarının devamını dilerim. Umarım sizin için iyi bir takım kaptanı olabilmişimdir. Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu.. Her şey için teşekkürler"
Beto 3 sezondur Göztepe'nin kalesini koruyordu.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 22:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beto Göztepe ile yollarını ayırdığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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