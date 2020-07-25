Beto Göztepe ile yollarını ayırdığını açıkladı

Süper ekibi Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

38 yaşındaki Portekizli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla İzmir ekibine veda ettiğini duyurdu.

İşte Beto'nun ayrılık sözleri:

"Hayatımın bir dönemi daha sona erdi. 3 yıl neredeyse 100 maça çıktım. Sahada ter, göz yaşı ve kan akıttım. Muhteşem taraftarımızın desteğiyle tüm engelleri aşabildik. Bana destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim, hepiniz kalbimdesiniz. Kulüp çalışanlarına, tüm ekibe, 3 yıl boyunca bana sevgi ve ilgi gösteren herkese teşekkürler.

Takım arkadaşlarıma da teşekkür eder ve başarılarının devamını dilerim. Umarım sizin için iyi bir takım kaptanı olabilmişimdir. Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu.. Her şey için teşekkürler"

Beto 3 sezondur Göztepe'nin kalesini koruyordu.