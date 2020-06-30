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30 Haziran 2020, Salı
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eskiyi arattı

Beto eskiyi arattı

'yle henüz bitecek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan , yediği gollerle eleştiri konusu oldu.

'yle henüz bitecek sözleşmesini yenilemek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan , yediği gollerle eleştiri konusu oldu. Son 3 maçta kalesinde 8 gol gören 36 yaşındaki Portekizli file bekçisinin geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle konsantrasyon sorunu çektiği iddia edildi.
  1. 30.6.2020
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