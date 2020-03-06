Göztepe Medipol Başakşehir'i ağırlıyor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'i ağırlıyor

Göztepe Medipol Başakşehir'i ağırlıyor

'de 25. hafta mücadelesinde , yarın maç fazlasıyla lider durumda bulunan 'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , ve Kerem Kesgin bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan , yarın son 3 maçını kayıpsız geçen ile karşılaşacak. Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem görev yapacak.

Ligde 25. haftaya 34 puanla 8. sırada giren Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir 49 puanla lider durumda bulunuyor.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan , ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.

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  1. 06.03.2020
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