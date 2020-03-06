Göztepe Medipol Başakşehir'i ağırlıyor
Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Kesgin bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, yarın son 3 maçını kayıpsız geçen Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.
Ligde 25. haftaya 34 puanla 8. sırada giren Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir 49 puanla lider durumda bulunuyor.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.
Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.
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