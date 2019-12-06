Sepil: Göztepe hedef büyütecek
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 2. devrede Beşiktaş maçıyla açacakları yeni statlarında, büyük hedef sözü verdi. Başkan Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz" diye camiaya umut verdi.Göztepe hedef büyütecek.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Sepil: Göztepe hedef büyütecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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