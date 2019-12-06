Sepil: Göztepe hedef büyütecek - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Sepil: hedef büyütecek

Sepil: Göztepe hedef büyütecek

Başkanı , 2. devrede maçıyla açacakları yeni statlarında, büyük hedef sözü verdi. Başkan Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz" diye camiaya umut verdi.Göztepe hedef büyütecek.

Başkanı , 2. devrede maçıyla açacakları yeni statlarında, büyük hedef sözü verdi. Başkan Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz" diye camiaya umut verdi.Göztepe hedef büyütecek.
  1. 6.12.2019
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