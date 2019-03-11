Göztepe Kasımpaşa ile berabere kalarak ateşten gömlek giydi
11 Mart 2019, Pazartesi
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ile berabere kalarak ateşten gömlek giydi

Göztepe Kasımpaşa ile berabere kalarak ateşten gömlek giydi

Düşme potasındaki Göz-Göz, bir topunun direkten döndüğü karşılaşmada 'yla da berabere kaldı.

'de kötü bir dönemden geçen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. İlk kez düşme hattına giren , ikinci yarıya çok kötü başlayan ve galibiyeti unutan 'yla golsüz berabere kaldı. ekibinde, 38'de Deniz'in şutu direkten döndü. İkinci yarıda 61'de Serdar Gürler'in frikiğinde top az farkla auta gitti. 86'da ise Paşa gole çok yaklaştı. Perica'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu, kaleci Beto çizgi üzerinde kontrol etti ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

LİGDEN DÜŞMEYECEĞİZ
Göztepe , maçta 31 orta yaptıklarını, 8 önemli şut pozisyonu bulduklarını vurgularken, camiaya mesaj gönderdi. Tamer Tuna, "Taraftarlarımızın şuna inanmaları lazım, Göztepe Süper Lig'e devam eden bir takım olacak" dedi.

'KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİK'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, beraberliğinin ardından Göztepe deplasmanından da puanla dönmelerinin önemine değindi. Tecrübeli hoca, "Kötü bir seriyi geride bıraktık. Geçen haftaki Trabzon maçıyla bu sinyali vermiştik" diye konuştu.

  1. 11.3.2019
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