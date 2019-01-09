Göztepe Serdar Gürler'i kaptı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'i kaptı

Göztepe Serdar Gürler'i kaptı

'de ikinci yarıda gözünü üst sıralara çeviren ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.

Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar, ekiplerinden Huesca formasını giyen kanat oyuncusu 'i renklerine bağladı. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralık olarak edildiği belirtildi.

Özelikle hücumdaki süratiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar'ın 2 gün içinde Belek kampına dahil olacağı ifade edildi. Bu sezon La Liga'da 16, İspanya Kral Kupası'nda ise 2 maça çıkan Serdar Gürler skora katkı koyamadı. Serdar ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen hiç 90 dakika sahada kalamadı. Serdar kariyerinde daha önce Sochaux, , Trabzorspor, Erciyesspor, ve formalarını giydikten sonra İspanya'nın yolunu tutmuştu.

GHILAS'A SÜRPRİZ AF
Antalya kampını sürdüren 'de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen golcü Nabil Ghilas'a teknik direktör son bir şans verdi. Deneyimli teknik adamın kamp kadrosuna aldığı Cezayirli futbolcuyu yakından görmek istediği bildirildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan, idmanlarda oldukça neşeli tavırlar sergileyen Ghilas'ın takıma dahil olmasını eleştirdi. Toplam 16 yabancısı bulunan temsilcisinde ilk yarıda Ghilas gibi Scarione'nin de lisansı askıya alınmıştı.

  1. 9.1.2019 11:04
  2. Güncelleme: 9.1.2019 13:09
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