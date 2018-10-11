Göztepe'de Gouffran bilmecesi
SPOR Toto Süper Lig'de ilk 8 haftayı 12 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yoan Gouffran, geçen sezon olduğu gibi bu sene de varlık gösteremedi
Sarı-kırmızılılara 2017-18 sezonunda İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United'tan büyük umutlarla gelen Fransız futbolcu bir türlü patlama yapamazken, yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon başı kampında teknik direktör Bayram Bektaş'ın güvendiği isimler arasına adını yazdıran Gouffran ligde sadece 4 maçta forma giydi. İlk haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahaya 11'de çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 39'uncu dakikada oyundan çıktı.
Galatasaray maçında 18, Trabzonspor deplasmanında 5 ve Kasımpaşa karşısında da 56 dakika süre alan Gouffran taraftarı tatmin edemedi. Bayram Bektaş, kanatlarda Yasin ve Halil'i tercih ederken, Gouffran'dan çok Tayfur'a şans tanıdı. Ana dili gibi Fransızca bilen Bektaş'ın Gouffran'la sık sık ilgilendiği ve oyuncusunu motive etmeye çalıştığı ifade edildi.
Gouffran geçen sezon Göztepe'de 30 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Devre arasında elde kalan yabancılar Ghilas ve Scarione ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetimin performansı artmaması halinde Gouffran'la da vedalaşabileceği iddia edildi.
- 11.10.2018 11:40
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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