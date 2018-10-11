Göztepe'de Gouffran bilmecesi
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'de Gouffran bilmecesi

    Göztepe'de Gouffran bilmecesi

    SPOR 'de ilk 8 haftayı 12 puanla 9'uncu sırada tamamlayan 'de kanat oyuncusu Yoan Gouffran, geçen sezon olduğu gibi bu sene de varlık gösteremedi

    Sarı-kırmızılılara 2017-18 sezonunda 'nin köklü kulüplerinden 'tan büyük umutlarla gelen Fransız futbolcu bir türlü patlama yapamazken, yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon başı kampında teknik direktör 'ın güvendiği isimler arasına adını yazdıran Gouffran ligde sadece 4 maçta forma giydi. İlk haftadaki Evkur maçında sahaya 11'de çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 39'uncu dakikada oyundan çıktı.


    maçında 18, deplasmanında 5 ve karşısında da 56 dakika süre alan Gouffran taraftarı tatmin edemedi. Bayram Bektaş, kanatlarda Yasin ve Halil'i tercih ederken, Gouffran'dan çok Tayfur'a şans tanıdı. Ana dili gibi Fransızca bilen Bektaş'ın Gouffran'la sık sık ilgilendiği ve oyuncusunu motive etmeye çalıştığı ifade edildi.


    Gouffran geçen sezon 'de 30 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Devre arasında elde kalan yabancılar Ghilas ve Scarione ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetimin performansı artmaması halinde Gouffran'la da vedalaşabileceği iddia edildi.

    1. 11.10.2018 11:40
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