Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Fransa
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'nın rakibi

    <a href="/index/umit-milli-futbol-takimi?id=7872512e-571a-4830-9d0a-e00426812230" class="" rel="tag">Ümit Milli Futbol Takımı</a>'nın rakibi <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a>

    Ay-yıldızlı takım, yarın deplasmanda ile özel maç yapacak

    , yarın deplasmanda ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

    yapılan açıklamaya göre, Rouen kentindeki Robert Diochon Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

    Ay-yıldızlı takım, 16 Ekim Salı günü ise 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son karşılaşmasında Macaristan'a konuk olacak.

    Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki 'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    Kaleci: Utku Yuvakuran (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

    Defans: Dorukhan Toköz (), Mert Yılmaz ( II), Yıldırım (Gençlerbirliği), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Adil Demirbağ (), Abdurrahim Dursun (Kırklarelispor), Yusuf Acer (Altınordu)

    Orta saha: Alican Özfesli (Altınordu), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Fenerbahçe), Deniz Hümmet (Trelleborgs), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Muhayer Oktay ( II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Melih Okutan (Boluspor)

    Forvet: Umut Bozok (Nimes Olympique), Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Güven Yalçın ()

    1. 11.10.2018 10:21
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