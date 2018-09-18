Yerli Göztepe!
Kadrosunda 16’yla en çok yabancı barındıran takım olan Göz-Göz’ün 5 haftada attığı 4 gol de yerlilerden geldi. Kayseri’yi yıkan golleri de Yasin’le Alpaslan kaydetti
İzmir'de Kayseri'yi 2-0 yenerek kötü gidişata son veren Göztepe'yi yerli futbolcuları sırtladı. Kadrosunda 16'yla en çok yabancı barındıran takım olan Göz-Göz'ün attığı 4 gol de yerlilerden geldi. Malatyaspor maçında tek golü Yasin Öztekin'in çabasıyla Sadık kendi kalesine attı. Fenerbahçe zaferinde Halil Akbunar'ın imzası vardı. Kayserispor karşılaşmasına da yerliler damga vurdu. Yasin ilk golü kaydederken, Alpaslan'a da asisti yaptı.
TRABZONSPOR HAZIRLIĞI
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe dışındaki 17 takım da yabancı futbolcularından gol bulmayı bildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar deplasmandaki Trabzonspor maçı hazırlıklarına da tesislerinde başladı. Kayserispor zaferiyle yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Herkesi kutluyorum. Ancak bu maç geride kaldı. Artık önümüze bakacağız ve tüm ciddiyetimizle çalışacağız" diye takımı motive etti.
- 18.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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