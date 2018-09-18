İzmir'de Kayseri'yi 2-0 yenerek kötü gidişata son veren Göztepe'yi yerli futbolcuları sırtladı. Kadrosunda 16'yla en çok yabancı barındıran takım olan Göz-Göz'ün attığı 4 gol de yerlilerden geldi. Malatyaspor maçında tek golü Yasin Öztekin'in çabasıyla Sadık kendi kalesine attı. Fenerbahçe zaferinde Halil Akbunar'ın imzası vardı. Kayserispor karşılaşmasına da yerliler damga vurdu. Yasin ilk golü kaydederken, Alpaslan'a da asisti yaptı.



TRABZONSPOR HAZIRLIĞI

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe dışındaki 17 takım da yabancı futbolcularından gol bulmayı bildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar deplasmandaki Trabzonspor maçı hazırlıklarına da tesislerinde başladı. Kayserispor zaferiyle yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Herkesi kutluyorum. Ancak bu maç geride kaldı. Artık önümüze bakacağız ve tüm ciddiyetimizle çalışacağız" diye takımı motive etti.