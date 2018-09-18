Yerli Göztepe! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Yerli !

    Yerli Göztepe!

    Kadrosunda 16’yla en çok yabancı barındıran takım olan Göz-Göz’ün 5 haftada attığı 4 gol de yerlilerden geldi. ’yi yıkan golleri de Yasin’le Alpaslan kaydetti

    'de 'yi 2-0 yenerek kötü gidişata son veren 'yi yerli futbolcuları sırtladı. Kadrosunda 16'yla en çok yabancı barındıran takım olan Göz-Göz'ün attığı 4 gol de yerlilerden geldi. Malatyaspor maçında tek golü 'in çabasıyla Sadık kendi kalesine attı. zaferinde Halil Akbunar'ın imzası vardı. karşılaşmasına da yerliler damga vurdu. Yasin ilk golü kaydederken, Alpaslan'a da asisti yaptı.

    TRABZONSPOR HAZIRLIĞI
    'de Göztepe dışındaki 17 takım da yabancı futbolcularından gol bulmayı bildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar deplasmandaki maçı hazırlıklarına da tesislerinde başladı. Kayserispor zaferiyle yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Herkesi kutluyorum. Ancak bu maç geride kaldı. Artık önümüze bakacağız ve tüm ciddiyetimizle çalışacağız" diye takımı motive etti.

    1. 18.9.2018
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