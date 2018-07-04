Alpaslan, Göztepe'de çok mutlu – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Alpaslan, 'de çok mutlu

    Alpaslan, Göztepe'de çok mutlu

    Spor Toto Süper Lig'de 7 futbolcuyla yollarını ayırıp şimdiye kadar yalnız 2 isme imza attıran 'nin yeni transferlerinden , sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Erzurum kampında kulübün sosyal medya hesaplarına açıklama yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Takımda tanıdığım isimler vardı. Halil, Hakan, Scarione, Castro hepsi Kasımpaşa ve Elazığspor'dan eski takım arkadaşlarım. Bu bana uyum kolaylık sağladı. Diğer arkadaşlarla da gayet iyi anlaşıyoruz" dedi.

    Erzurum kampında yoğun çalıştıklarını ancak takımdaki havayla kampın pozitif atmosferde geçtiğini belirten Alpaslan, "Buraya gelmemin en büyük sebebi taraftarıdır. Onların karşısına çıkıp futbol oynamak çok güzel bir şey. Zaten Halil de Hakan da geldiğimden beri taraftarın ne kadar güzel olduğunu ve ekstra güç verdiğini anlatıyor. Ben de çok heyecanlıyım" diye konuştu. Alpaslan, Hollanda'daki ikinci etap kampında Belçika'da yaşayan ailesini de görme fırsatı bulacağını da belirtti.

    1. 4.7.2018 14:42
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