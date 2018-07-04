Alpaslan, Göztepe'de çok mutlu
Spor Toto Süper Lig'de 7 futbolcuyla yollarını ayırıp şimdiye kadar yalnız 2 isme imza attıran Göztepe'nin yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Erzurum kampında kulübün sosyal medya hesaplarına açıklama yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Takımda tanıdığım isimler vardı. Halil, Hakan, Scarione, Castro hepsi Kasımpaşa ve Elazığspor'dan eski takım arkadaşlarım. Bu bana uyum kolaylık sağladı. Diğer arkadaşlarla da gayet iyi anlaşıyoruz" dedi.
Erzurum kampında yoğun çalıştıklarını ancak takımdaki havayla kampın pozitif atmosferde geçtiğini belirten Alpaslan, "Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır. Onların karşısına çıkıp futbol oynamak çok güzel bir şey. Zaten Halil de Hakan da geldiğimden beri taraftarın ne kadar güzel olduğunu ve ekstra güç verdiğini anlatıyor. Ben de çok heyecanlıyım" diye konuştu. Alpaslan, Hollanda'daki ikinci etap kampında Belçika'da yaşayan ailesini de görme fırsatı bulacağını da belirtti.
- 4.7.2018 14:42
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Alpaslan, Göztepe'de çok mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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