Göztepe Avrupa aşkına – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Avrupa aşkına

    Göztepe Avrupa aşkına

    , ve Sivas’ın puan kaybettiği haftada bugün ’yı yenerse bitime 2 hafta kala 5. sıraya yükselecek.

    Geçen hafta 'ü 5-0 yenen , bugün evinde Y.'yla karşılaşacak. Göz-Göz'de sakat Kadu, Hakan ve Atakan yok. Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan ekibi, ve Sivas'ın puan kaybettiği haftada kazanırsa bitime 2 maç kala beşinci sıraya yükselecek. Son 3 maçta hanelerine 7 puan yazdırdıklarını vurgulayan Teknik Direktör Tamer Tuna, "Sezonu en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Göztepe camiasının bir Avrupa rüyası var. Umarım birlikte gerçekleştiririz" diye konuştu.
    1. 7.5.2018
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