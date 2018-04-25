Andre Poko’dan eski takımına gözdağı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’dan eski takımına gözdağı

    Andre Poko’dan eski takımına gözdağı
    'nin devre arasında 'dan aldığı , eski takımına karşı oynayacağı için farklı duygular taşıdığını söyledi. Kalan 4 haftada zorlu maçlara çıkacaklarını vurgulayan Poko, "Her şeyimizi vermemiz ve bu maçları kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.
    1. 25.4.2018
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