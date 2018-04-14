Spor Toto Süper Lig'de son 12 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan Göztepe, yarın Bursaspor'u ağırlayacak.
Göztepe, ligde ilk yarının son bölümünde aldığı üst üste 4 galibiyetin ardından 17. haftadaki Galatasaray müsabakasından itibaren 12 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bu 2 galibiyetin dışında 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 10 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın, son 14 müsabakada 9 puan elde eden ve hafta içinde teknik direktör Paul Le Guen'in yerine Mustafa Er'i getiren Bursaspor'u konuk edecek.
Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Bursaspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre'nin yanı sıra cezalılar Rajko Rotman ve Tanju Kayhan yarınki maçta forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
BURSASPOR'LA 34. RANDEVU
Rakibiyle ilk yarıda golsüz berabere kalan Göztepe, Bursaspor'la Süper Lig'de 34. maçına çıkacak.
Daha önceki 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip bu müsabakalarda 28 gol atıp kalesinde 35 gol gördü.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:58
-
Garry Rodrigues endişesi!
Toplam 1
Yorum
RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
-
17 Nisan'da konuşacak
Toplam 1
Yorum
hagi10 gerçek galatasaraylı adam gibi adamdır adnan polat başkan
-
Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti
Toplam 7
Yorum
ASLAN NASIL BJK LİDER OLUYORMUŞ YA. 2Lİ AVERAJDA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
Göztepe'nin konuğu Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.