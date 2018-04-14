Göztepe'nin konuğu Bursaspor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'nin konuğu

    Göztepe'nin konuğu Bursaspor

    Spor Toto 'de son 12 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan , yarın 'u ağırlayacak.

    , ligde ilk yarının son bölümünde aldığı üst üste 4 galibiyetin ardından 17. haftadaki müsabakasından itibaren 12 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bu 2 galibiyetin dışında 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 10 puan topladı.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarın, son 14 müsabakada 9 puan elde eden ve hafta içinde teknik direktör Paul Le Guen'in yerine 'i getiren 'u konuk edecek.

    Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Bursaspor maçını hakem yönetecek.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, , Hakan Çinemre'nin yanı sıra cezalılar Rajko Rotman ve yarınki maçta forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

    BURSASPOR'LA 34. RANDEVU
    Rakibiyle ilk yarıda golsüz berabere kalan Göztepe, Bursaspor'la 'de 34. maçına çıkacak.

    Daha önceki 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip bu müsabakalarda 28 gol atıp kalesinde 35 gol gördü.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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