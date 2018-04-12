Göztepe'de savunma alarmı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'de savunma alarmı

    Göztepe'de savunma alarmı

    'de pazar günü Bornova Stadı'nda oynayacağı maçından mutlak 3 puan hedefleyen 'de kritik randevu öncesi savunmadaki eksikler can sıktı. Son haftalarda düşüşe geçerek ilk 5 yolunda ağır yaralar alan sarı-kırmızılılarda özellikle defansın solunda oynayan futbolcuların durumu teknik direktör 'yı alarma geçirdi. O mevkide oynayan Traore'nin dizindeki sakatlığının tam anlamıyla geçmediği öğrenilirken, Fildişi Sahilli futbolcunun alternatiflerinden Tanju da Beşiktaş müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Göztepe'de sol beke geçecek tek isim olarak Leo Schwechlen kaldı. Kadu'nun sakatlığı yüzünden sezonu kapatması, Sırp oyuncu Kosanovic ve Brezilyalı Reis'in de tam anlamıyla istenileni verememesi endişeleri artırdı.

    ?Bursaspor karşılaşmasına dönüm noktası gözüyle bakan Tuna'nın defans dörtlüsünü Sabri, Kosanovic, Reis ve Leo ile kuracağı belirtildi. İdmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan genç teknik adamın, "Bursaspor sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik ekipte değişime gittiler. Onlar da tıpkı bizim gibi bu maça milat olarak bakıyorlar. Son iki karşılışmada taraftarımızı yeterince üzdük. Artık çıkışa geçmeli ve çok dikkatli olmalıyız" gibi ifadeler kullandığı bildirildi.

    Tuna'nın cezası sona eren kanat oyuncusu Gouffran'a yeniden formayı vereceği belirtildi. Orta sahada kırmızı kart cezalısı Rotman'dan da yararlanamayacak olan Tamer Tuna, göbeği Selçuk, Poko ve Castro üçlüsünden oluşturacağı, Halil, Gouffran ve 'yla da gol arayacağı kaydedildi. Karşılaşmanın biletleri VIP tribünü 216, numaralı tribün 109, kuzey kale arkası 16.5 ve misafir tribün 16.5 TL'den satışa sunuldu.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:28
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