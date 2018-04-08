Selçuk Şahin'den açıklama – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'den açıklama

    Selçuk Şahin'den açıklama

    Göztepeli futbolcu Twitter'dan bir açıklama yaptı.

    Göztepeli oyuncu , yenilgisi sonrası gündeme geldi. Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medyada benim ağzımdan yazılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşma sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:58
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