Göztepe taraftarından büyük ilgi!

Süper Lig'e Avrupa hedefiyle başlayan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarlar kritik maça büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta evinde alınan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında yaşanan moral düşüklüğü ise bu ilginin ardından bir nebze olsun düzeldi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların ise galibiyet olmazsa mağlubiyetde yaşamayalım diyerek kenetlendiği öğrenildi.