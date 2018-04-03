Göztepe taraftarından büyük ilgi!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'de, misafir takım için ayrılan biletler 5 dakika içerisinde tükendi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:24
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Yacine Brahimi operasyonu
Toplam 3
Yorum
rıza süper bir oyuncu mükemmel olur beşiktaşımıza yakışır.
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Malatya’da Bulut harekatı
Toplam 1
Yorum
umut uncu Bence 3 yıllık sözleşme az bile Erol hoca ile çok uzun vadeli bir sözleşme yapılıp takım eti ve kemiği ile Erol hocaya teslim edilmeli.
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 7
Yorum
GS 1 SENE 2,95 M. 2 SENE 1750 DEN 3,5 M . BENCEDE ZATEN 33-34 YAŞ OLMUŞ. BENCE 2 SENE 1,25 M.-1,50 M. MAAŞ 5 BİN EU MAÇ BAŞI/FEDAKARLIK OLUR
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