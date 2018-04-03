Göztepe taraftarından büyük ilgi! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    taraftarından büyük ilgi!

    Göztepe taraftarından büyük ilgi!

    'in 27. haftasında 'a konuk olacak 'de, misafir takım için ayrılan biletler 5 dakika içerisinde tükendi.

    Süper Lig'e Avrupa hedefiyle başlayan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarlar kritik maça büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta evinde alınan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında yaşanan moral düşüklüğü ise bu ilginin ardından bir nebze olsun düzeldi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların ise galibiyet olmazsa mağlubiyetde yaşamayalım diyerek kenetlendiği öğrenildi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:24
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