Defansın yeni reisi – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Defansın yeni reisi

    Defansın yeni reisi

    Son 5 maçta formayı sırtına geçiren sambacı stoper, vatandaşını aratmayacak , “’deki her futbolcumuzun kalitesinden şüphem yok” dedi

    'de 40 puanla 7'nci sırada Avrupa hedefini kovalayan 'de stoper Kadu'nun sol dizinden sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler Wallace Reis'e çevrildi. Devre arasında 'nın Vitoria takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Kadu'nun yokluğunda Teknik Direktör 'nın defanstaki en önemli kozu olurken, bu sezon 6 karşılaşmada oynayıp, son 5 maçta 90 dakika forma giyerek istikrarı yakaladı. Kadu'nun sakatlığına üzüldüğünü ancak mevcut oyuncu kadrosuyla hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyleyen genç teknik adam, "Göztepe'deki her futbolcumuzun kalitesinden şüphem yok. Zorlu bir dönemece girdik. Umuyorum bundan sonraki süreçte ciddi sakatlıklar yaşamayız. Kadu gibi sezonu kapatan genç orta saha oyuncumuz Atakan'ın da bir an önce iyileşmesini bekliyoruz. Kime görev verirsek verelim sahada gereğini yapacaktır" diye konuştu.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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