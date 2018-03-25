Göztepe'de savunmanın 'Reis'i Wallace
Spor Toto Süper Lig'de 40 puanla 7'nci sırada yer alan Göztepe'de stoper Kadu'nun sol dizinden sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler Wallace Reis'e çevrildi.
Devre arasında Brezilya'nın Vitoria takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu vatandaşı Kadu'nun yokluğunda teknik direktör Tamer Tuna'nın defanstaki en önemli kozu olurken, Reis son 5 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarı yakaladı. Geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Gaziantepspor'un formasını terleten Sambacı 14 karşılaşmaya çıkmıştı.
Kadu'nun sakatlığına üzüldüğünü ancak mevcut oyuncu kadrosuyla hedefe ulaşacaklarını söyleyen Tuna, "Göztepe'nin bünyesi içinde olan her futbolcumuzun kalitesinden şüphem yok. Zorlu bir dönemece girdik. Umuyorum bundan sonraki süreçte ciddi sakatlıklar yaşamayız. Kadu gibi sezonu kapatan genç orta saha oyuncumuz Atakan'ın da bir an önce iyileşmesini bekliyoruz. Kime görev verirsek verelim sahada gereğini yapacaktır" dedi.
Gelecek hafta Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de orta saha Selçuk ve Poko'nun cezaları sona erdi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:23
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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