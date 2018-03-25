Göztepe'de savunmanın 'Reis'i Wallace – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    'de savunmanın 'Reis'i Wallace

    Göztepe'de savunmanın 'Reis'i Wallace

    Spor Toto 'de 40 puanla 7'nci sırada yer alan 'de stoper Kadu'nun sol dizinden sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler 'e çevrildi.

    Devre arasında 'nın Vitoria takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu vatandaşı Kadu'nun yokluğunda teknik direktör 'nın defanstaki en önemli kozu olurken, Reis son 5 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarı yakaladı. Geçen sezonun ilk yarısında 'de Gaziantepspor'un formasını terleten Sambacı 14 karşılaşmaya çıkmıştı.

    Kadu'nun sakatlığına üzüldüğünü ancak mevcut oyuncu kadrosuyla hedefe ulaşacaklarını söyleyen Tuna, "'nin bünyesi içinde olan her futbolcumuzun kalitesinden şüphem yok. Zorlu bir dönemece girdik. Umuyorum bundan sonraki süreçte ciddi sakatlıklar yaşamayız. Kadu gibi sezonu kapatan genç orta saha oyuncumuz Atakan'ın da bir an önce iyileşmesini bekliyoruz. Kime görev verirsek verelim sahada gereğini yapacaktır" dedi.
    Gelecek hafta Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de orta saha Selçuk ve Poko'nun cezaları sona erdi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:23
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