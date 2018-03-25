Göztepe işi sıkı tutuyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    işi sıkı tutuyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> işi sıkı tutuyor

    ’deki ilk sezonuna damga vuran , gelecek yıl için düğmeye bastı.

    'deki ilk sezonuna damga vuran , gelecek yıl için düğmeye bastı. Başkan , sözleşmesini uzatmak için geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği teknik direktör 'dan sonra futbolcularla da görüşmelere başladı. Kaleciler Beto ile Günay, Tanju ve Selçuk'un sözleşmelerini uzatmayı planlayan sarıkırmızılılar, sezon bitmeden anlaşmaları yapmayı hedefliyor. Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kadu ile ilgili karar doktorlardan gelecek raporlara göre verilecek.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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