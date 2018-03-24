Kadu ve Atakan şoku!
Göztepe'ye Kadu ve Kerem Atakan'dan kötü haber geldi. İki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı. Sol dizindeki patella tendinit nedeniyle sorun yaşayan Brezilyalı stoper, tedavi için ülkesine gitti. Devre arası Buca'dan gelen 17 yaşındaki orta saha Kerem'in de Alanya maçındaki sakatlığı sonrası sol diz çapraz bağlarının yırtıldığı ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Kadu ve Atakan şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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