Kadu ve Atakan şoku! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ve Atakan şoku!

    Kadu ve Atakan şoku!
    'ye ve Kerem Atakan'dan kötü haber geldi. İki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı. Sol dizindeki patella tendinit nedeniyle sorun yaşayan Brezilyalı stoper, tedavi için ülkesine gitti. Devre arası Buca'dan gelen 17 yaşındaki orta saha Kerem'in de Alanya maçındaki sakatlığı sonrası sol diz çapraz bağlarının yırtıldığı ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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