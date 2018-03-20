Sepil, Tuna ile sözleşme yenilemek istiyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Sepil, Tuna ile sözleşme yenilemek istiyor

    Sepil, Tuna ile sözleşme yenilemek istiyor

    'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'de Başkan , sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör ve futbolcularla masaya oturmaya başladı.

    Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez 'de görev yapan Tuna'nın performansından memnun olan 'in genç teknik adamla sözleşme uzatmak istediği bildirildi. Yapılan görüşmede Sepil, Tamer Tuna'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti.

    Tamer Tuna yaptığı açıklamada, başkan Sepil'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik" diye konuştu. Sepil'in kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediğini doğrulayan Tuna, "Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece dedikodu" dedi. Tamer Tuna ile ilk teması gerçekleştiren Sepil'in, 1 hafta içinde sözleşmesi sezon sonu bitecek , Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju'yla da masaya oturacağı bildirildi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:36
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