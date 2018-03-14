Göztepe'de Ba müjdesi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'de Ba müjdesi

    Göztepe'de Ba müjdesi

    ’de attığı gollerle Jahovic’i unutturan Senegalli için Başkan Sepil, kontrat görüşmelerine başlayacaklarını söyledi

    galibiyetiyle Avrupa hedefinden sapmayan 'nin bu başarısında, oynadığı 6 maçta attığı 4 golle pay sahibi olan için Başkan , camiayı sevindirecek haberler verdi. Demba Ba'nın 'da oynayan ile ortak bir akademisi bulunduğunu ve ileride bu konuda bir ortaklık yapabileceklerini kaydeden Sepil, "Ba, gelecekte bu işi yapmak istiyor. Demba Ba ilk geldiğinde de sadece oyuncu olmadığını, uzun vadede futbolda kalmaya çalışan bir kişilik olduğunu söylemişti. Kendisiyle bu konuları görüşeceğiz. Demba Ba seneye kalır mı bunlar da önümüzdeki haftalarda belli olacak" diye konuştu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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