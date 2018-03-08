Göztepe hentbolda Antalyaspor'la oynuyor – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    hentbolda 'la oynuyor

    Göztepe hentbolda Antalyaspor'la oynuyor

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Adıyaman Belediyespor'u 29-26 yenerek 3 maç aradan sonra galip gelen , yarın üst sıralardaki rakibi 'u konuk edecek.

    Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Baran ve Krivchikov'un durumu maç saati netleşecek. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, 'u yenip rakiplerinin önüne geçmek istediklerini söyledi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:02
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