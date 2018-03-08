Göztepe hentbolda Antalyaspor'la oynuyor
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Adıyaman Belediyespor'u 29-26 yenerek 3 maç aradan sonra galip gelen Göztepe, yarın üst sıralardaki rakibi Antalyaspor'u konuk edecek.
Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Baran ve Krivchikov'un durumu maç saati netleşecek. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Antalyaspor'u yenip rakiplerinin önüne geçmek istediklerini söyledi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:02
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 12
Yorum
gssssssssss satın satın selcuk tolga yasın sınanla sampıyonlar lıgıne gıder besıktasın rekorunu kırar 10 tane yer donerız
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 7
Yorum
Şükrü Baba Akhisara yenilen bu takımdan hiç bir halt olmaz artık.Aykut havanda su döğüyor.Havanda sarımsak döğülür.Bunu öğret o futbol cahillerine emi!
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Daha bitmedi
Toplam 20
Yorum
migros sıradaki bahanen ne taçtan sonra çimlermi martılarmı saha çizgilerimi.ciddi travma yaşıyorsun
Göztepe hentbolda Antalyaspor'la oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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