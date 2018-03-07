Göztepe’ye Avrupa tesellisi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’ye Avrupa tesellisi

    Göztepe’ye Avrupa tesellisi
    Başakşehir'e yenilerek ilk 5'e girme şansını kaçıran , Avrupa yolunda çekiştiği rakipleri Kayseri ve Trabzon'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu. Pazar günü evinde Antalya'yı konuk edecek Göztepe, Avrupa umutlarını korurken maçın önemi sarı-kırmızılılar için daha fazla arttı. İzmir ekibinde kart cezalısı Sabri ve sakatlıkları süren Hakan'la Ömer forma giyemeyecek.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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