Göztepe zoru atlattı
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa kupaları yolunda yara alan Göztepe, zorlu fikstürü geride bıraktı.
İkinci yarının ilk 7 haftasında üst sıralara oynayan Fenerbahçe (D), Kayserispor, Trabzonspor (D), Sivasspor ve Medipol Başakşehir (D) gibi takımlarla kozlarını payşalaşan sarı-kırmızılılar, sadece alt sıralarda yer alan Osmanlıspor ve Gençlerbirliği (D) maçlarına çıktı. Bu periyotta istediği skorları alamayan Göz-Göz, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetle düşüşe geçti. Bir tek Sivasspor maçını kazanan Göztepe, toplam 15 puan yitirdi.
Bu hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek İzmir ekibi, 28'inci haftada deplasmanda oynayacağı Beşiktaş müsabakasına kadar, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa sınavlarına çıkacak. Artık seri galibiyetler almayı hedefleyen Göztepe, son haftada ise evinde belki de şampiyonu tayin edecek karşılaşmada Galatasaray'la kapışacak. Teknik direktör Tamer Tuna, Avrupa hedefinden kesinlikle sapmayacaklarını söyledi. Her maça kazanmak için çıktıklarının altını çizen genç teknik adam, "Bizim camia olarak bir amacımız var, o da Avrupa. Biz iyi bir ekibiz, futbolcularımıza güvenimiz tam" yorumunu yaptı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:01
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Q7'nin kozu tahrik
Toplam 9
Yorum
^^FENERBAHÇE1907^^ boşuna çırpınma en az 5 maç ceza gelecek. oh ne güzel dünya kendi taraftarın önünde artistik yap, sonra tahrik var de yok öyle.. !
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Deniz Selin tarihe geçti
Toplam 3
Yorum
elevli kızımızla gurur duyuyorum başarılarının devamını diliyorum tebrikler
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System error!
Toplam 18
Yorum
taner bu takımda aykut hoca topal,volkan.,tüm defans oyuncularının yeri yok.canım feneri rezil kepaze ettiler.yönetimde suçlu.
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