Göztepe Adis Jahovic’i arıyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Adis Jahovic’i arıyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> Adis Jahovic’i arıyor
    Başakşehir'e yenilen Göztepe'nin ikinci yarıdaki maç başına gol ortalaması düştü. Attığı 14 golle 'ye önemli katkı sağlayan Jahovic'in Konya'ya satılması Tamer Tuna'nın ekibini gol yollarında etkiledi. İlk devrede 30 golle maç başına 1,76 gol ortalaması yakalayan Göz-Göz, 2. yarıda 6 golle 0,86'da kaldı. Son 8 maçta 1 galibiyeti olan İzmir ekibi, deplasmanda son 5 maçta da galip gelemedi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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