Göztepe'de gol ortalaması düştü
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Göztepe'nin sezonun ikinci yarısında maç başına gol ortalaması düştü.
Ligin 24. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe, sezonun ikinci devresinde çıktığı 7 maçta 6 gol kaydetti.
Medipol Başakşehir maçıyla bu sezon 5. kez bir müsabakada gol atamayan Göztepe, daha önce ilk devrede Kayserispor (1-0) ve Bursaspor (0-0), ikinci yarıda ise Trabzonspor (0-0) ve Gençlerbirliği (3-0) karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamamıştı.
Ligin ilk devresinde çıktığı 17 müsabakada attığı 30 golle maç başına 1,76 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda 6 golle maç başına 0,86 gol ortalamasında kaldı.
Son 8 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, deplasmandaki son 5 maçta üç puan alamadı.
Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Sabri Sarıoğlu, 25. haftada 11 Mart Pazar günü İzmir'de oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:47
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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