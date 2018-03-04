Göztepe'de gol ortalaması düştü – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'de gol ortalaması düştü

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de gol ortalaması düştü

    'de 'e 2-0 yenilen 'nin sezonun ikinci yarısında maç başına gol ortalaması düştü.

    Ligin 24. haftasında konuk olduğu 'e 2-0 mağlup olan , sezonun ikinci devresinde çıktığı 7 maçta 6 gol kaydetti.

    maçıyla bu sezon 5. kez bir müsabakada gol atamayan , daha önce ilk devrede (1-0) ve (0-0), ikinci yarıda ise (0-0) ve (3-0) karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamamıştı.

    Ligin ilk devresinde çıktığı 17 müsabakada attığı 30 golle maç başına 1,76 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda 6 golle maç başına 0,86 gol ortalamasında kaldı.

    Son 8 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan , deplasmandaki son 5 maçta üç puan alamadı.

    'de bu sezon 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen , 25. haftada 11 Mart Pazar günü 'de oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:47
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