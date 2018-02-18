Göztepe, başkent deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Göztepe, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Atiker Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 22. haftaya 33 puanla girdi.
Son 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, kart cezalıları kaleci Beto ile Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre başkentte forma giymeyecek.
Göztepe'de, Halil Akbunar, Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Gençlerbirliği ile ligde 32. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. İzmir temsilcisi, deplasmandaki 15 maçta ise beşer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:58
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 11
Yorum
ismail şenol güneş bu ülkenin futbol babasıdır taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır ona cevap verilirken saygılı olunmalıdır tabiki
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
Göztepe, başkent deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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