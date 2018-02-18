Göztepe, başkent deplasmanında

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Atiker Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 22. haftaya 33 puanla girdi.

Son 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, kart cezalıları kaleci Beto ile Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre başkentte forma giymeyecek.

Göztepe'de, Halil Akbunar, Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gençlerbirliği ile ligde 32. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. İzmir temsilcisi, deplasmandaki 15 maçta ise beşer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.