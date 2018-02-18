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    18 Şubat 2018, Pazar
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    , başkent deplasmanında

    Göztepe, başkent deplasmanında

    'de 5 haftadır kazanamayan , yarın 'ne konuk olacak.

    19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek.

    'u 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan , 22. haftaya 33 puanla girdi.

    Son 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, kart cezalıları kaleci Beto ile Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, ve Hakan Çinemre başkentte forma giymeyecek.

    Göztepe'de, Halil Akbunar, ve ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    ile ligde 32. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. temsilcisi, deplasmandaki 15 maçta ise beşer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:58
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