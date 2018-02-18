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    18 Şubat 2018, Pazar
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    yoksa var

    Beto yoksa Günay var
    Göztepe'de cezası nedeniyle kaleci 'nun yerine G.Birliği maçında Günay görev alacak. , bu sezon ligde Beto'nun sakatlandığı 2 maçta kaleye geçti. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 'u 3-2 yenip Alanya ile 3-3 kaldı. Günay, 2 maçta 135 dakika görev yaptı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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