Göztepe'nin umudu Demba Ba

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan golcü Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu, diğer forvet Nabil Ghilas'ın da henüz tam olarak iyileşmediği öğrenildi. İki oyuncunun sakatlık yaşaması üzerine sıkıntıya giren teknik direktör Tamer Tuna, tüm umudunu kamp dönemi görmeyip uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Demba Ba'ya bağladı.



Ömer ve Ghilas'tan gelecek haberleri beklemeye başlayan Tuna'nın elinde kalan tek forvet Demba Ba'yı Trabzonspor maçında oynatmayı düşündüğü bildirildi. Geçen sezon başında forma giydiği Çin'in Shanghai Shenhua ekibinde ayağı kırılan ve 7 ay sahalardan uzak kalan, bu sezon da resmi maça çıkmayan Senegalli'nin fiziksel olarak bir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tamer Tuna, "Demba Ba 1.5 yıldır futbol oynayamadı ama kendisinin fiziksel bir sorunu yok. Sadece maç eksiği var. Ancak oyuncumuz çok kaliteli ve tecrübeli" dedi.