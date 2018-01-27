Transfer resmen açıklandı! Demba Ba...

Tuna yaptığı açıklamada, "Demba Ba ile anlaştık sanırım. Bugün de burada, ikinci yarıda bize katkı sağlayacaktır. Hem kendisi hem de bizim için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.



DEMBA BA, BORNOVA STADYUMU'NDA

Göztepe'nin transfer konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu Senegalli futbolcu Demba Ba, Göztepe - Kayserispor mücadelesini izlemek için Bornova Stadyumu'na geldi.



Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ve Göztepe ile transfer konusunda anlaşmaya varılmak üzere olduğu bilinen Demba Ba, Göztepe - Kayserispor mücadelesini takip etmek için stada geldi. Senegalli golcü, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.



Ba'nın transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.