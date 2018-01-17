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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Göztepe’de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

    Göztepe’de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

    Ligin 2. yarısına Fenerbahçe deplasmanında başlayacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

    Süper Lig'in İzmirli ekibi Göztepe, 2. yarının ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. Nabil Ghilas ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Antrenman öncesinde kaptan 'in doğum günü kutlandı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:46
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