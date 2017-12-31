 Göztepe'nin gözü Ganalılarda – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    'nin gözü Ganalılarda

    Göztepe'nin gözü Ganalılarda

    'de ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla beklentileri artıran , ara dönemini de hareketli geçiriyor.

    Şu ana kadar 'dan Poko ve Seleznyov, 'dan Song, 'den Kravets ile Utrecth'ten Ayoub'la temasa geçen sarı-kırmızılıların Ganalı futbolcular David Accam ve Waris Majeed'le de ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın hücum hattında görev alan iki futbolcudan birinin edilmesi için yönetime raporunu verdiği öğrenildi.

    Accam, bu sezon America Birleşik Devletleri Major Ligi'nde mücadele eden Chicago Fire takımında top koştururken, 2014-15'te forması giyen Waris ise ilk yarıyı 2. Lig ekiplerinden Lorient'te tamamladı. İlk olarak 'in Helsinborg takımında boy gösteren 27 yaşındaki Accam, 3 yıl İsveç'te oynadıktan sonra ABD'ye gitti. Yine İsveç'te Hacken takımıyla Avrupa'ya adım atan 26 yaşındaki Waris ise 'da , Fransa'da Valenciennes'te görev aldı. Accam 8, Warris de 19 gez Gana 'nda boy gösterdi.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:52
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