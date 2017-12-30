 Ghilas Akigo’ya – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ya

    Ghilas Akigo’ya
    LİGDE 9 maçtır galibiyete hasret kalan ve son olarak kupada Bolu'ya yenilen Akhisarspor, kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. 'nun, 'den golcü Ghilas'ı istediği bildirildi. İzmir ekibinde mutsuz olan Cezayirli santrfor, 11 maçta 2 gol atabildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ghilas Akigo’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN