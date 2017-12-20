TSYD İzmir Yönetim Kurulu, değerlendirme sonucunda yılın takımları olarak Play-Off finallerini kazanarak İzmir'e büyük coşku ve gurur yaşatan Göztepe ve Altay'ı belirledi. Yılın sporcusu Göztepeli Adis Jahovic, yılın teknik direktörleri ise Altay ile şampiyonluk kupasını kaldıran Cüneyt Biçer ve voleybolda Efeler Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Kula Belediyespor Antrenörü Mustafa Çayır olarak seçildi.



Cimnastik literatürüne "The Çolak" ismi verilen hareketi yazdıran İzmirli sporcu İbrahim Çolak, 12 kez peş peşe Türkiye satranç şampiyonu olan Betül Cemre Yıldız ve yüzmede dünya rekoru kıran özel sporcu İrem Öztekin, TSYD İzmir özel ödüllerine layık bulundu. Maç saatinde yapılan değişikliği unuttuğu için salona zamanında gelemeyen rakibi karşısında hükmen galip gelme hakkı varken bunu tercih etmeyip rakibini bekleyen Gelişim Koleji Lise Basketbol Takımı, fair play ödülüne layık görülürken, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven'e de İzmir sporuna katkı ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Ödüller gelecek ay verilecek.





