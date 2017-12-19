Gözü yüksekte

Sahasında Atiker Konyaspor’u Jahovic’in penaltı golüyle geçen Göz-Göz, pazar günü G.Saray’ı yenerse zirve yarışında iddialı duruma gelecek. Konyaspor ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak

Göztepe, gözünü zirveye dikti... Konyaspor'u seyircisi önünde tek golle geçen sarı-kırmızılılar, G.Saray maçı öncesi havaya girdiler: 1-0. Bornova Stadı'nda Adis Jahovic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçen Göztepe, skoru 90 dakika boyunca koruyarak haftayı 3 puanla kapadı.



SERKAN FARKI ÖNLEDİ

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla farkı önlerken, Jahovic'in penaltısına engel olamadı. 41. dakikada Kosanovic'in kornerinde Jahovic'in Selim Ay'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda, Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. 2 dakika süren itirazlar sonrası topun başına gelen Jahovic, fileleri havalandırıp ligdeki golünü 13'e yükseltti.



'HEDEFE ULAŞTIK'

Göztepe'nin başarılı hocası Tamer Tuna, farklı kazanmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Göztepe için daha iyi bir ikinci yarı olacaktır, herkes daha mutlu olacak. Hedefimiz olan 30 puanın üzerine ulaşmış olmak önemliydi. Göztepe için daha iyi bir ikinci yarı olacaktır, herkes daha mutlu olacak. İnşallah Avrupa'ya gitmek bize nasip olur.



JAHOVİC, BURAK YILMAZ'I YAKALADI

BU sezon 4'üncü penaltı golünü Konyaspor filelerine bırakan Göztepeli Adis Jahovic, Süper Lig'de 13 gole ulaşarak Trabzonspor'lu Burak Yılmaz'ı yakaladı. Gol krallığında Bafetimbi Gomis, 14 golle zirvede.