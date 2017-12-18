 Tamer Tuna: İkinci yarıda daha iyi bir Göztepe olacak – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    : İkinci yarıda daha iyi bir olacak

    Tamer Tuna: İkinci yarıda daha iyi bir Göztepe olacak

    Atiker Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan 'nin teknik direktörü , hedefledikleri 30 puanın üzerine çıkmanın önemli olduğunu ifade ederek, “İkinci yarıda daha iyi bir Göztepe izlettireceğiz” diye konuştu.

    Süper Lig'in 16. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden , rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü , iki ekibi de mücadelesinden dolayı kutladığını ifade ederek, "Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Oyuna iyi başladık. İlk 15-20 dakika topla oynama oranımız çok yüksekti. Oyun kurarken bazen Konyaspor'un baskısı oldu. Golü bulduktan sonra ikinci yarıya önde başlamak biraz daha avantaj oldu. Kazanma içgüdüsü bazen kontrolü kaybettirebiliyor" dedi.

    Gol oranı yüksek bir ligde en az gol yiyen 7 takımdan biri olduklarını kaydeden Tuna, "Hedefimiz olan 30 puanın üzerine ulaşmış olmak önemliydi. Daha iyi ataklarla net pozisyonlar üretebilirdik. Göztepe için daha iyi bir ikinci yarı olacak ligde. Hedefimizi hep söyledik. Şimdi taraftar Avrupa hedefini soruyor. İnşallah bize nasip olur. Her hafta güçlenerek çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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