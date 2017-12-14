Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor ile 18 Aralık Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla'daki Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Göztepeli futbolcular ısınmanın ardından yan top ve şut çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Adama Traore ve Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 3
Yorum
arsen l. FB ve GS liler aşağıda skor vermiş.Bir tanesi de hem suçlu güçlü .En az 7-0 yenilecek takımını eleştirmiyor da bjk ye laf söylüyor.
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 23
Yorum
cimbom tudor 900 bin aliyor terim gelirse en az 4 milyon baska bi takim 5 milyon versin hemen satip kacar. paraci malum kisi. terimi istemiyoruz
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 7
Yorum
bjkli başkan o dört taksiti, bankaya bir mesajla 12'ye çıkarır.
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