 Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de Konyaspor maçı hazırlıkları

    Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

    , Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor ile 18 Aralık Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Urla'daki Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Göztepeli futbolcular ısınmanın ardından yan top ve şut çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik çalıştı.

    'de sakatlıkları devam eden Adama Traore ve Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN