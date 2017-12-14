Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Urla'daki Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Göztepeli futbolcular ısınmanın ardından yan top ve şut çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Adama Traore ve Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.