Süper Göz-Göz

Ev sahibinin Yatabare ile penaltı kaçırdığı maçta Göztepe Jahovic’in sayısıyla 3 puan aldı. Karabükspor ise üst üste 6’ncı yenilgisini yaşadı

İYİ başladığı Süper Lig'de bir ara düşüşe geçen ancak geçen haftaki Akhisar galibiyetiyle kötü gidişatı sonlandıran Göztepe, dün de deplasmanda Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta ev sahibi ekip, 33. dakikada Yatabare'nin kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. İzmir temsilcisi, ilk devresi golsüz sona eren mücadelenin 58. dakikasında bu sezonun flaş golcüsü Adis Jahovic'in sayısıyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken, Karabük'ün 90+3'te kazandığı frikikte Seleznyov'un vuruşu direkte patladı. Bu sonucun ardından Göztepe, üst üste 2. galibiyetini elde etti. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Karadeniz ekibi ise art arda 6. yenilgisini yaşadı.



İyi mücadele ettik

Göztepe 24 puana yükseldi; Karabük 8 puanda kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna karşılaşmanın ardından zor bir maçtan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını kaydederek, "Zor olacağını biliyorduk. İyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Rakibimiz zor günler geçiriyor. Onlara da ligin geri kalanında başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.