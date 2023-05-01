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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Giresunspor deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 23:30
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Fenerbahçe sözleri!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Kazanmak adına maçın başından sonuna kadar üstündük ve her şeyi yaptık. 50 kere ceza sahasına girmişiz 30 şut atmışız. Son vuruşlarda problemler yaşadık. Bu tarz stresli maçları iyi oynayıp puan alamamak üzüntü verici. Böyle oynarsak önümüzde kazanacağımız maçlar var. İyi oyuna skora yansıtırsak sonuca ulaşırız. Maçın hakemleri hakkında hiç konuşmuyorum ama bugün Mete hocanın takdir haklarını rakipten yana kullandığını düşünüyorum. Haftalardır hakemlere maruz kalıyoruz diyebilirim. Bu konuda sıkıntılar çekmeye başladık. Bugün Mete Kalkavan'ın bizi çok gerdiğini düşünüyorum. Hakeme rağmen burada galip gelebilirdik. Çok üzüntülüyüz. Önümüzdeki haftalarda hedefimiz ligde kalmak" dedi.

"SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

Başakşehir maçının ardından tribünlere el sallamasının sorulması üzerine Keleş, "Tabii ki kötü bir periyot geçiriyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Benim 3'üncü senem, geldiğimden beri çok az olanaklarla, kısıtlı kadrolarla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İstenmediğimi ve takıma zarar verdiğimi düşünürsem bırakabilirim. Seyirci bana tepki verdiği için bırakma kararı almıştım ama başkanımız ve şehrin önemli isimlerinin talebiyle devam etme kararı aldım. Bu maçtan sonra durum değerlendirmesi yapacağız. Takımı bir yerlere getirdik" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ARTIK RAKİPLER PEK ÖNEMLİ DEĞİL"

Hakan Keleş, haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Bizim için artık rakipler pek önemli olmayacak. Deplasmanda yenmiştik Fenerbahçe'yi, içeride neden yenmeyelim. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN KAZNASAYDIK AVANTAJ SAĞLAYACAKTIK"

Keleş, ligde kalma yarışıyla ilgili ise "Bugün kazanabilseydik büyük bir avantaj sağlayacaktık. Ama bir barem var 41 veya 42'nin kurtaracağını düşünüyorum. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Önümüzde kazanabileceğimiz 6 maç var" şeklinde konuştu.

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