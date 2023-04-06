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Beşiktaş'a gözdağı

Giresun, derbi zaferi yaşayan Beşiktaş'a gözdağı verdi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a gözdağı
Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Giresunspor, 10 maçlık galibiyet hasretine Beşiktaş deplasmanında son vermek istiyor. Güçlü rakiplerinin Fenerbahçe derbisinin moraliyle sahaya çıkacağını belirten Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, "Giresunspor, daha önce Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan nasıl puan aldıysa bu maça da aynı hırs ve özgüvenle çıkacaktır. Biz elimizden gelen çaba ve gayreti sahaya yansıtarak inşallah İstanbul'dan istediğimiz bir sonuçla döneceğiz ve alt sıralardan uzaklaşmak için adım atacağız" diye umut dağıttı.
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