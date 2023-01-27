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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten Galatasaray açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Giresunspor'un başkanı Hakan Karaahmet zorlu mücadeleye ilişkin konuştu. Başkan Karaahmet, "Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:33
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, bu mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Başkan Karaahmet, "Ligdeki konumu, şampiyonluk adaylarından biri olarak zirvede yer alması ve uzun süredir kaybetmeyen bir takım olması nedeniyle Galatasaray maçı daha da önemli bir hale gelmektedir. Giresunspor ise, hep sürprizlerle dolu bir takım. O yüzden bu maçla ilgili de çok güzel bir maç olabileceğini söyleyebilirim. Sezon başında ikinci hafta maçımızı deplasmanda Galatasaray ile oynamıştık ve seyircisi önünde kazanmayı bilmiştik. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama Giresunspor da kendini bu ligde kabul ettirmiş, her takıma karşı verdiği mücadele ortada. Bu yüzden çıkacağız hem futbolseverlere, hem de Giresunspor camiasına elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel bir futbol izleteceğiz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Bunun sırrı ise hedefi ve hikayesi aynı olan, başarıya aç ve ihtiyacı olan bir ekip ruhuna sahip olmasıdır" dedi.

"HEMŞERİMİZ AMA PUANLARI BİZ ALMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de Giresunlu olduğuna dikkat çekerek, iki hemşeri kulüp başkanının mücadelesi olacağını ifade eden Karaahmet, "Özellikle iki hemşeri kulüp başkanının maçı olacak. Giresun içinde güzel bir gurur kaynağı. Kendisini seviyoruz, Galatasaray'da güzel, başarılı işler yaptı. Sevgimiz en üst seviyede ama puanları biz almak istiyoruz. Başkan, yönetim, taraftar ve takımı en iyi şekilde ağırlayacağız ama sahada sonuna kadar mücadele devam edecek. Zaten Giresunspor'un en büyük özelliği her takımı en iyi misafirperverlikle ağırlarken, sahada mücadelesini ortaya koymasıdır" diye konuştu.

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