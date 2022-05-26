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Rodriguez geliyor

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor, transferde ince eleyip sık dokuyacak. Çotanaklar, ilk olarak Türkiye pazarına yöneldi. Yabancıların uyum sorunuyla uğraşmak istemeyen yeşil- beyazlılar, ligden düşen Altay'da 30 maçta 3 gol, 2 asistle dikkat çeken bir performans sergileyen Martin Rodriguez'le anlaştı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Rodriguez geliyor

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor, transferde ince eleyip sık dokuyacak. Çotanaklar, ilk olarak Türkiye pazarına yöneldi. Yabancıların uyum sorunuyla uğraşmak istemeyen yeşil- beyazlılar, ligden düşen Altay'da 30 maçta 3 gol, 2 asistle dikkat çeken bir performans sergileyen Martin Rodriguez'le anlaştı. İzmir ekibinden ayrılan 27 yaşındaki sol kanatla birkaç gün içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Başarılı sol açık, 12 kez de Şili Milli Takımı'nda oynadı.

GİRESUNSPOR İDDİALI
Giresunspor'da basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, yeni sezonda hedef büyüteceklerini söyledi. Önal, "Gelecek sezon daha da yukarıları amaçlıyoruz. Minimum 60 puan alarak ilk 10 içerisinde sezonu tamamlamak en büyük hedefimiz" dedi.

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