Kolay ve lezzetli Alaska Tatlısı nasıl yapılır? Alaska Tatlısı tarifi nedir? Alaska Tatlısı malzemeleri ve yapılışı...

Son dönemlerin popüler yiyeceği Alaska Tatlısı, hem lezzetli hem de kolay yapımı nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Çikolata ve bisküvi düşkünlerinin severek tükettiği Alaska Tatlısı, fırınsız yapıldığı için de yine bir tercih sebebi... Peki, kullanıcıların internette en çok arattığı tatlılardan olan Alaska Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte pratik ve lezzetli Alaska Tatlısı tarifi...

ALASKA TATLISI MALZEMELER

-2 paket kakaolu puding

-4 paket kakaolu bisküvi

-1 paket krem şanti

-2 paket süt

-1 paket çikolata sosu

ALASKA TATLISI NASIL YAPILIR? ALASKA TATLISI TARİFİ

Öncelikle, işe pudingimizi hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 2 paket kakaolu pudingimizi, 7 su bardağı süt ile ocakta karıştırarak pişiriyoruz. Ardından kakaolu bisküvilerimizi robottan geçirerek un kıvamına getiriyoruz. Pudingimiz ılımaya başladığında içine un kıvamına getirdiğimiz bisküviyi ekliyoruz. Daha sonra pürüzsüz bir kıvam elde etmek için karışımı blender'dan geçiriyoruz. Diğer tarafta 1 paket krem şantiyi, yarım su bardağı süt ile çırpıp soğumasını bekleyip tatlımızın üzerine sürüyoruz. Ardından tatlımızı buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Son olarak 1 paket çikolata sosunu 2 su bardağı sütle pişirip soğuduktan sonra tatlımızın en üstüne döküyoruz. Tatlımız soğuduktan sonra yemeye hazır olacak. İsteğe göre üzerine çilek, muz ya da hindistan cevizi koyabilirsiniz. Afiyet olsun...