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Kayserisporlu taraftarlardan mağdurlarına büyük destek!

takımlarından 'un taraftar grubu Kapalıkale üyeleri, alkışlanacak bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ’deki depremde mağdur olan ailelere  gıda, kıyafet ve battaniye yardımında bulundu. | Son dakika İzmir haberleri...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 11:50
Kayserisporlu taraftarlardan deprem mağdurlarına büyük destek!

Kapalıkale taraftar grubu üyeleri, 'deki depremde mağdur olan aileler için gıda malzemesi ile kıyafet ve battaniye hazırladı. Taraftar grubunun dernek binasında toplanan malzemelerin İzmir'e ulaşması için ekiplerine teslim edilecek.

Kapalıkale taraftar grubu üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de yaşayan depremzede vatandaşlarımız için başlatmış olduğumuz temel ihtiyaç, gıda ve battaniye yardımı kampanyamız sona ermiştir. Toplanan yardımlarımız kısa süre içerisinde İzmir'deki vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Çağrımıza kulak veren taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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